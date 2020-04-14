Эксперт сравнил российский танк Т-90М "Прорыв" с зарубежными аналогами

Специалист рассказал о преимуществах танка перед иностранной техникой.

Российский эксперт сравнил танк Т-90М "Прорыв" с зарубежными аналогами. Об этом глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал журналистам "Известий". Специалист заявил, что по мощности отечественная техника соответствует американскому Abrams. Однако "Прорыв" выигрывает в вопросе мобильности и выживаемости. Этого разработчикам удалось добиться за счет уменьшения веса боевой машины. К подобным выводам эксперты пришли во время использования техники в Сирии. Российский танк чаще оставался цел по сравнению с французскими, американскими и немецкими аналогами.

Специалист рассказал, что при создании конструкции Т-90М использовались технологии от танка "Армата". В результате "Прорыв" стал боевой платформой следующего поколения, что повысило его конкурентоспособность. В танк внедрен комплекс динамической защиты "Реликт". Уровень защищенности танка сравним с Abrams.

Вооружение "Прорыва" может поражать цели противника на расстоянии в 5 км. Конкуренцию в этом вопросе российскому танку может составить только танк Merkava. В отличие от Т-90М, эта техника весит около 70 тонн, что снижает ее мобильность.

Первая партия танков Т-90М "Прорыв" поступила в армию.

Видео: Youtube/sonar2050.org