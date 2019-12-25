Технику получили военные Таманской мотострелковой дивизии.

Первая партия танков Т-90М "Прорыв" поступила в армию. Об этом рассказал "РИА Новостям" генерал-лейтенант Сергей Кисель. По словам командующего 1-ой танковой армией ЗВО, модернизированная техника направилась в Таманскую мотострелковую дивизию. Военные получили обновленные машины в апреле.

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Кисель добавил, что в Т-90М появился многоканальный прицел. Он позволяет применять вооружение в любое время суток. Также среди важных обновлений техники - возможность обмениваться информацией с другими танками в режиме реального времени. В настоящее время танкисты ЗВО проходят обучение по управлению, стрельбе и ведению боя на новых Т-90М.

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