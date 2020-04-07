Первый образец обновленной техники готов к отправке на службу.

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службы концерна "Уралвагонзавод", входящего в "Ростех". Специалисты пояснили, что завершили обновление самоходного артиллерийского орудия (САУ) 2С7М "Малка". На данный момент первый образец обновленной техники готов к отправке на службу.

Разработчики рассказали, что у "Малки" заменили коробки передач, обновили механизмы распределения и устройства энергообеспечения, улучшили приборы наблюдения, технику для внутренней связи и радиостанцию. Иностранные элементы аппарата были заменены на российские.

Модернизация улучшила ходовые характеристики, маневренность и подвижность, командную управляемость и все основные характеристики орудия прокомментировали в компании

На "Уралвагонзавод" заметили, что модернизированная "Малка" прошла испытания, касающиеся проверки параметров подвижности, надежности ходовой части, силовой установки и трансмиссии. Также разработчики проверили прочность пушки 2А44, системы управления огнем и механизмы заряжания.

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Видео: Youtube/ Минобороны России