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В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Сегодня, 7:55
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lesjasap

В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

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Со следующего года может начаться серийное производство.

В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире. Испытания "Малки" завершатся в декабре этого года. Тогда же разработчики закончат капитальный ремонт с обновлением орудий. Об этом "РИА Новостям" рассказал генеральный директор компании "Уралтрансмаш" Дмитрий Семизоров. Организация входит в состав "Уралвагонзавод" от Ростеха.

Производитель внес корректировку в системе наведения, установил приборные комплексы и защитный комплекс. Ранее бортовая коробка передач изготавливалась в Харькове, двигатель тоже приходил из Украины. Сейчас все устройства - отечественные. В 2020 году производство будет готово к началу серийного выпуска артиллерийского оружия. 

Напомним, что "Малка" - это обновленная версия"Пиона", созданного в 1980-ых годах. Она считается одной из самых мощных оружий в мире. Она стреляет осколочно-фугасными снарядами и активно-реактивными боеприпасами. Также может использовать бетонобойные и химические снаряды, с ядерным зарядом.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире" Малка".

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: малка, модернизация, пион, пушка
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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