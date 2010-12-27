Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире" Малка"

Также обновлению подвергся самоходный миномет "Тюльпан".

Компания "Уралтрансмаш" завершает работы по модернизации пушки "Малка". Технику считают одной из наиболее мощных в мире. Об этом сообщили РИА Новости.

В рамках выполнения гособоронзаказа АО "Уралтрансмаш" заканчивает работы по капитальному ремонту с модернизацией 203-мм самоходной пушки 2С7М "Малка" и 240 мм самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" говорят специалисты

В пресс-службе организации пояснили, что заказанные работы завершатся в срок, установленный контрактом.Известно, что самоходная пушка "Малка" получит новые коробки передач, а также механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения.

Рабочие провели капитальный ремонт оборудования: устройств внутренней связи, радиостанции, комплекса противоатомной защиты, приборов наблюдения, приема и обработки данных.

На "Тюльпане" мастера установили новую систему связи. Благодаря ей машина сможет работать в единой системе тактического звена. Заменили на более современные приборы наблюдения, радиостанцию, вооружение.Модернизированные самоходные минометы уже направлены в Сухопутные войска.

Напомним, что "Уралтрансмаш" входит в "Уралвагонзавод" от Ростеха. "Малка" является модернизированным орудием "Пион", который был создан еще в 1980-ых годах. Она способна стрелять осколочно-фугасными и активно-реактивными припасами. Основное преимущество - использование бетонобойных и химических снарядов, припасов с ядерным зарядом.

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Фото: Piter.tv

