Отопление вернули в дома на Бухарестской после ночного ремонта трубы

Теплосеть устранила прорыв и восстановила тепло в домах Фрунзенского района.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга восстановили подачу отопления после аварийного ремонта трубопровода на Бухарестской улице, дом 90. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Прорыв трубопровода произошел ночью 30 декабря на Бухарестской улице, 90. В результате аварии участок улицы оказался окутан густым паром. Как сообщили в "Теплосети Санкт-Петербурга", ремонтные работы были завершены в 23:30 того же дня.

Специалисты заменили поврежденный участок магистральной трубы протяженностью 6,9 метра. Диаметр трубопровода составляет 500 миллиметров, год прокладки — 1995. После завершения работ систему заполнили теплоносителем и запустили в штатном режиме. В компании уточнили, что отопление восстановлено во всех близлежащих жилых домах. Управляющие организации получили уведомления о необходимости подключения зданий к теплосети.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)