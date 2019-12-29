Эксперт: сотрудничество Белоруссии с США нельзя назвать выгодной сделкой

США могут выдать Белоруссии кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти из Прибалтики, заявил Александр Лукашенко. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что сделка вряд ли может быть выгодной.
Правительство Республики должно разобраться с проектом в течение нескольких лет.
Ранее США предложили 12-ти европейским странам выдать кредиты на развитие инфраструктуры доставки углеводородов, но о Белоруссии ничего сказано не было. В случае, если помощь все же будет оказана, по мнению экспертов, американская нефть будет дороже, а получить нефть без премии из России уже, скорее всего, не получится.
Также Лукашенко заявил, что Белоруссия недополучает около 1 млн тонн нефти ежемесячно.
Фото: pixabay.com
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