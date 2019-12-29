Соглашения с Россией Минск расторгать не планирует.

Белоруссия недополучает около 1 млн т нефти ежемесячно. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью агентству "БелТА". Соответствующие цифры политик привел на совещании по вопросам обеспечения эффективной работы. На нем присутствовали представители нефтеперерабатывающего комплекса страны. Однако Минск не будет отказываться от контрактов с Москвой. Отдельные государства "при помощи вентиля" решают выгодные им вопросы легче. Лукашенко имеет в виду не только РФ, но и другие страны. Подобная ситуация в мире становится нормой.

К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси прокомментировал Лукашенко

Глава государства видит в ситуации также вину местных властей. Минску следовало ранее диверсифицировать поставки топлива.

Ранее Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии.

Видео: YouTube/Телеканал ОНТ