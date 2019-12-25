Дмитрий Сорокин рассказал о том, как Кишинев развивает военные инициативы.

Власти из Кишинева стали предпринимать шаги по диверсификации и локализации молдавской национальной системы противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин. Специалист пояснил, что глава постсоветского государства Майя Санду публично объявила о подготовке законодательных изменений. Нововведения нацелены на стимулирование внутреннего производства в сфере ПВО. Несмотря на это страна продолжит импортировать современные системы и оборудование к ним. Действующее правительство преподносит такие инициативы как оборонительные меры.

Руководство Молдавии стремится к постепенному развитию собственного производственного потенциала в сфере противовоздушной обороны, что обусловлено стремлением к снижению зависимости от внешних поставок и повышению уровня технологической автономии. Дмитрий Сорокин, руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества

Эксперт полагает, что есть опасения относительно истинных намерений молдавского руководства. Дмитрий Сорокин указал на вероятное усиление военного потенциала Молдавии

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Фото: Piter.tv