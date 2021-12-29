Эксперт: ситуация с уборкой снега в Петербурга становится политической проблемой

Горожане вынуждены самостоятельно бороться с гололедом.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали ситуацию с уборкой снега и наледи в Петербурге. По словам авторов, проблема рискует стать политической.

По мнению экспертов, экономической она тоже не является: Петербург хоть и беднее Москвы, однако богаче многих провинциальных городов и севера России, в которых с очисткой все в порядке. Это привело к тому, что жители вынуждены сами рассыпать песок для борьбы с гололедом. Такая акция прошла в Коломне.

Формирование гражданского общества, это, конечно, хорошо, но если управление городом найдет в себе волю организовать процесс своими силами, это будет еще лучше. эксперты.

Напомним, Сергей Шнуров выпустил клип о ситуации с уборкой снега и мусора в Петербурге.

Фото: Piter.TV