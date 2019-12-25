Эксперт считает, что Лукашенко решил использовать болезнь коронавирусом в предвыборных целях

Предполагается, что таким образом президент может заслужить симпатию избирателей.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о том, что он переболел коронавирусом. Об этом он узнал лишь вчера, и, по всей видимости, перенес болезнь "на ногах". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что подобное заявление носит предвыборный характер.

Лукашенко заявил, что ему удалось попасть в "когорту бессимптомных". Эксперты уверены, что новость связана с предстоящими выборами и должна привлечь симпатии простых граждан. Первый тур президентских выборов запланирован на 9 августа.

Однако именно из-за того, что Белоруссия пострадала и страдает от коронавируса сильнее соседей (в Литве заболевших на 1 млн населения в 10 раз меньше), Лукашенко рискует добиться эффекта, обратного ожидаемому. говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко заявил о "политической пандемии" в Белоруссии.

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