  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт считает, что Лукашенко решил использовать болезнь коронавирусом в предвыборных целях
Сегодня, 19:09
96
nadezhda_sib

Эксперт считает, что Лукашенко решил использовать болезнь коронавирусом в предвыборных целях

0 0

Предполагается, что таким образом президент может заслужить симпатию избирателей.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о том, что он переболел коронавирусом. Об этом он узнал лишь вчера, и, по всей видимости, перенес болезнь "на ногах". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что подобное заявление носит предвыборный характер.

Лукашенко заявил, что ему удалось попасть в "когорту бессимптомных". Эксперты уверены, что новость связана с предстоящими выборами и должна привлечь симпатии простых граждан. Первый тур президентских выборов запланирован на 9 августа. 

Однако именно из-за того, что Белоруссия пострадала и страдает от коронавируса сильнее соседей (в Литве заболевших на 1 млн населения в 10 раз меньше), Лукашенко рискует добиться эффекта, обратного ожидаемому. 

говорится в сообщении. 

Ранее Лукашенко заявил о "политической пандемии" в Белоруссии. 

Фото: открытые источники

Теги: коронавирус, лукашенко
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии