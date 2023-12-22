Выпускница исторического факультета ДонНУ рассказала о том, как в образовательных учреждениях относились к русскому языку.

Эксперт рассказала о том, как Украина пыталась колонизировать Донбасс. Очевидица событий вспомнила историю о том, как в ее лицее при Донецком национальном университете упразднили русскую литературу как отдельный предмет, а затем включили произведения во всемирную. Она пояснила, что власти страны убрали русский язык программы. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "360" поделилась выпускница исторического факультета ДонНУ Елена Смирнова.

Когда по истории Украины мы проходили Вторую мировую войну, Украину записали в ту сторону, которая воевала за Германию, что меня очень удивило, ведь мой прадед сражался за СССР. Елена Смирнова, местная жительница

Девушка заметила, что учащимся было запрещено защищать курсовые работы на русском языке. Преподаватель объяснял это тем, что обучение ведется в украиноязычном лицее. За работы на русском языке детям снижали оценки. Однако на переменах тот же самый педагог спокойно говорил на русском языке, как и весь остальной лицей.

Жительница города на Донбассе пояснила, что в 2010-ых годах ее друг проходил обучение в Луганской государственной академии культуры и искусств. Предмет по украинской литературе данного курса вела 80-летняя профессор, внучка авиаконструктора Игоря Сикорского. В ее рабочем кабинете висели портреты таких писателей и поэтов как Александр Пушкин, Антон Чехов и Лев Толстой. Однако женщина кидала в портреты этих русских деятелей дротики прямо на парах. Это было связано с тем, что педагог ненавидела все, связанное с Москвой.

К слову, один такой преподаватель работал еще, когда моя мама училась на истфаке. В то время он спокойно читал лекции на русском, но как только защитил звание профессора, сразу стал украиноязычным. Елена Смирнова, местная жительница

В Петербурге стартовали курсы повышения квалификации для учителей русского языка в зарубежных школах.

Фото: Piter.tv