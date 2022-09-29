Эксперт рассказал об опасности утечки на газопроводе "Северный поток" для петербуржцев

По словам Малинина, утечка произошла далеко на юге, на север эта вода не пойдет.

Утром 29 сентября на газопроводе "Северный поток" произошла четвертая утечка. Авария произошла к юго-востоку и северо-востоку от датского острова Борнхольм. О ее опасности для Балтийского моря и его жителей рассказал профессор кафедры прикладной океанографии ЮНЕСКО-МОК и охраны природных вод Гидрометеорологического университета Валерий Малинин. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По словам Малинина, утечка произошла далеко на юге, на север эта вода не пойдет. При этом он добавил: "не стоит рассчитывать и на то, что рыба, которой разонравится южная часть моря, мигрирует в нашу сторону".

Добавим, что сроки ремонта, уточнил оператор газопровода, установить невозможно, потому что сама авария беспрецедентна. Российская сторона видит в случившемся диверсию. Ранее три утечки были у берегов Дании.

Ранее Белый дом отрицает, что США угрожали уничтожением трубопровода "Северный поток — 2". Карин Жан-Пьер объяснила, что на самом деле имел в виду президент США.

Фото: Piter.tv