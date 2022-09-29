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Эксперт рассказал об опасности утечки на газопроводе "Северный поток" для петербуржцев
Сегодня, 18:16
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Эксперт рассказал об опасности утечки на газопроводе "Северный поток" для петербуржцев

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По словам Малинина, утечка произошла далеко на юге, на север эта вода не пойдет.

Утром 29 сентября на газопроводе "Северный поток" произошла четвертая утечка. Авария произошла к юго-востоку и северо-востоку от датского острова Борнхольм. О ее опасности для Балтийского моря и его жителей рассказал профессор кафедры прикладной океанографии ЮНЕСКО-МОК и охраны природных вод Гидрометеорологического университета Валерий Малинин. Об этом пишет "Петербургский дневник". 

По словам Малинина, утечка произошла далеко на юге, на север эта вода не пойдет. При этом он добавил: "не стоит рассчитывать и на то, что рыба, которой разонравится южная часть моря, мигрирует в нашу сторону". 

Добавим, что сроки ремонта, уточнил оператор газопровода, установить невозможно, потому что сама авария беспрецедентна. Российская сторона видит в случившемся диверсию. Ранее три утечки были у берегов Дании. 

Ранее Белый дом отрицает, что США угрожали уничтожением трубопровода "Северный поток — 2". Карин Жан-Пьер объяснила, что на самом деле имел в виду президент США.

Фото: Piter.tv

Теги: балтийское море, вода, газопровод, рыба, северный поток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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