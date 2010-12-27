Эксперт рассказал о возможных причинах взрыва электросамоката в Металлострое

Накануне вечером в поселке Металлострой в однокомнатной квартире на Полевой улице взорвался электросамокат. Эксперт НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ рассказал о том, при каких условиях может произойти взрыв аккумулятора, а также о технике безопасности, которую необходимо соблюдать.

Электросамокат принадлежал китайской марки Kugoo M4. Представители компании пояснили, что причиной взрыва могло стать слишком продолжительно время подзарядки. По правила, аккумулятор нельзя заряжать более 24 часов. Также данный инцидент прокомментировал генеральный директор ООО "Сегвей СПб" Тенгиз Репрынцев.

<…>Важно понимать, что в целом аккумулятор взрывоопасен. Как мы помним, у компании Samsung тоже взрывались и возгорались аккумуляторы в телефонах. По этой причине важно соблюдать определенную технику безопасности. Тенгиз Репрынцев

Тенгиз Репрынцев рассказал, что смена температурного режима никак не может привести к возгоранию, максимум – наступившие холода могут быстрее разряжать аккумулятор.

В 90% случаев взрыв связан с механическим повреждением аккумулятора, то есть транспортное средство уронили или ударили, а после этого поставили на подзарядку. Тенгиз Репрынцев

Также специалист посоветовал обращать внимание на инструкцию, которая прилагается к транспортному средству. Там есть вся информация о том, как правильно использовать технику, чтобы не возникло подобных случаев.

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