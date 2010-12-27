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Из-за разорвавшегося аккумулятора в поселке Металлострой женщина повредила глаз
Сегодня, 19:31
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nadezhda_sib

Из-за разорвавшегося аккумулятора в поселке Металлострой женщина повредила глаз

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Жильцы самостоятельно справились с возгоранием в квартире.

Во вторник, 8 октября, на Полевой улице в поселке Металлострой произошла разгерметизация аккумулятора в электросамокате. Транспортное средство в этот момент стояло на зарядке. В результате ЧП одну женщину госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. 

Инцидент произошел в 17-этажном жилом доме на 8 этаже по адресу улица Полевая, 9. Из-за разорвавшегося аккумулятора в однокомнатной квартире произошло возгорание,  в результате обгорело 2 квадратных метра площади, также пострадали окна. Осколок повредил женщине глаз, ее отправили в больницу. 

Жильцы самостоятельно справились с огнем. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Киришах медсестра "попала под нож" своего пациента. 

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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