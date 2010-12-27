Из-за разорвавшегося аккумулятора в поселке Металлострой женщина повредила глаз

Жильцы самостоятельно справились с возгоранием в квартире.

Во вторник, 8 октября, на Полевой улице в поселке Металлострой произошла разгерметизация аккумулятора в электросамокате. Транспортное средство в этот момент стояло на зарядке. В результате ЧП одну женщину госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел в 17-этажном жилом доме на 8 этаже по адресу улица Полевая, 9. Из-за разорвавшегося аккумулятора в однокомнатной квартире произошло возгорание, в результате обгорело 2 квадратных метра площади, также пострадали окна. Осколок повредил женщине глаз, ее отправили в больницу.

Жильцы самостоятельно справились с огнем.

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