В Киришах медсестра "попала под нож" своего пациента

Через три минуты после инцидента в кабинет прибыл наряд вневедомственной охраны.

В городе Кириши пациент напал на медсестру с ножом. Об этом сообщает пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ РФ" по Петербургу и Ленобласти.

Нападение произошло 4 октября в больнице, расположенной на Советской улице в городе Кириши. Медсестра заявила, что 32-летний мужчина вступил с ней в словесную перепалку. Как только пациент достал нож, медработница нажала на кнопку тревожной сигнализации. Росгвардия обезвредила злоумышленника и передала его сотрудникам полиции.

Нож был изъят следственно-оперативной группой. В результате конфликта никто не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти задержаны два грабителя АЗС.

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