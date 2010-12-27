В Ленобласти задержаны два грабителя АЗС

Возбуждено уголовное дело по 162-ой статье УК РФ (Разбой).

В Ленобласти правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в разбойных нападениях на АЗС в городе Всеволожск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Происшествие произошло 29 сентября. Вооруженные обрезом охотничьего ружья, они похитили 10 тыс. рублей с первой АЗС. Тем же составом на другой АЗС они забрали 39 тыс. рублей. После случившихся нападений, полиция начала искать преступников. Стражи порядка задержали двух ранее судимых жителей Ленобласти. В квартире и автомобиле подозреваемых, полиция обнаружила и изъяла обрез незарегистрированного оружия, телефон и вещи.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей.

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