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В Ленобласти задержаны два грабителя АЗС
Сегодня, 12:09
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В Ленобласти задержаны два грабителя АЗС

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Возбуждено уголовное дело по 162-ой статье УК РФ (Разбой).

В Ленобласти правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в разбойных нападениях на АЗС в городе Всеволожск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Происшествие произошло 29 сентября. Вооруженные обрезом охотничьего ружья, они похитили 10 тыс. рублей с первой АЗС. Тем же составом на другой АЗС они забрали 39 тыс. рублей. После случившихся нападений, полиция начала искать преступников. Стражи порядка задержали двух ранее судимых жителей Ленобласти. В квартире и автомобиле подозреваемых, полиция обнаружила и изъяла обрез незарегистрированного оружия, телефон и вещи. 

Сейчас злоумышленники находятся под стражей.

Ранее Piter.TV сообщал, что восьмиклассник изнасиловал шестилетнюю девочку в Тихвине.

Фото: pixabay.com

Теги: всеволожск, новости ленобласти
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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