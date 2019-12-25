Аналитик оценил действия прозападных СМИ в истории с крушением самолета над Донбассом.

Эксперт рассказал о сфабрикованных доказательствах против России по делу рейса MH17. В интервью "Ленте.ру" представитель Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ Артем Куреев сообщил, что Запад использует авиакатастрофу с малазийским Boeing 777 над Донбассом для того, чтобы поддерживать имидж Москвы в роли "державы-агрессора".

Пока политика Вашингтона на украинском направлении не изменится, Белый дом будет настаивать на осуждении России. Сбитый самолет оказался крайне нужен ЕС и Украине в 2014 году для ужесточения санкций и нового витка антироссийской риторики. Артем Куреев, эксперт

Специалист оценил ситуацию с отказом США предоставить расследованию спутниковые снимки, на которых якобы запечатлен момент пуска ракеты по пассажирскому лайнеру. Он уверен, что в СМИ данные фотографии сочтут реальными доказательствами по делу любые сфабрикованные улики, если те вписываются в антироссийскую политику. Куреев рассказал, что для прозападной прессы любые официальные заявления НАТО и ЕС автоматически становятся неопровержимым фактом.

Голландский суд отказался допрашивать специалиста из США по делу MH17.

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