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Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в РФ пойдет на спад
Сегодня, 14:58
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fvbykov

Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в РФ пойдет на спад

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Собеседник РИА "Новости" опирался в своем заключении на опыт Китая.

Эксперт предположил, в какой промежуток времени в России пандемия коронавируса может сойти на нет. Как сообщил РИА "Новости" доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн, это может произойти через два месяца, "к лету". 

В своих заключениях Анатолий Альштейн опирался на опыт Китая, который сумел подавить масштабное распространение коронавируса за этот срок. При этом эксперт отмечает, что вирус ожидает спад пандемии, а мгновенного влияния разработка вакцины не окажет – необходима диагностика ее эффекта.

Ранее мы сообщали о том, что Россия передала в 13 стран мира тестовые системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

Теги: здоровье, коронавирус, пандемия, россия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Новости России,

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