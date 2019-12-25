Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в РФ пойдет на спад

Собеседник РИА "Новости" опирался в своем заключении на опыт Китая.

Эксперт предположил, в какой промежуток времени в России пандемия коронавируса может сойти на нет. Как сообщил РИА "Новости" доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн, это может произойти через два месяца, "к лету".

В своих заключениях Анатолий Альштейн опирался на опыт Китая, который сумел подавить масштабное распространение коронавируса за этот срок. При этом эксперт отмечает, что вирус ожидает спад пандемии, а мгновенного влияния разработка вакцины не окажет – необходима диагностика ее эффекта.

Ранее мы сообщали о том, что Россия передала в 13 стран мира тестовые системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.