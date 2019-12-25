Эксперт рассказал, каким образом Трамп показывает свою независимость от России

США предложили России подписать соглашение, которое должно стать прологом к заключению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Одно из условий — договор должен быть заключен при участии Китая. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", ультимативная форма предложения указывает на желания Дональда Трампа показать своим избирателям, что он независим от России.
Тем самым он пытается выбить почву из-под одной из основных идеологем демократов. В этой связи следует ждать в ближайший месяц усиления агрессивной риторики между Москвой и Вашингтоном.
отметили эксперты.
При этом по завершении выборов, в случае победы Трампа, все вернется к своему "стабильно плохому состоянию". Стоит отметить, что на предложение США Россия ответила отказом.
Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020.
Трамп также заявил, что Россия и Китай завидуют США из-за их оружия.
Фото: скрин из видео Fox News / YouTube
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