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Эксперт рассказал, каким образом Трамп показывает свою независимость от России
Сегодня, 9:00
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nadezhda_sib

Эксперт рассказал, каким образом Трамп показывает свою независимость от России

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В преддверии выборов президента Трамп хочет показать, что он отстаивает интересы США, считают эксперты.

США предложили России подписать соглашение, которое должно стать прологом к заключению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Одно из условий —  договор должен быть заключен при участии Китая. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", ультимативная форма предложения указывает на желания Дональда Трампа показать своим избирателям, что он независим от России.

Тем самым он пытается выбить почву из-под одной из основных идеологем демократов. В этой связи следует ждать в ближайший месяц усиления агрессивной риторики между Москвой и Вашингтоном.

отметили эксперты.

При этом по завершении выборов, в случае победы Трампа, все вернется к своему "стабильно плохому состоянию". Стоит отметить, что на предложение США Россия ответила отказом.

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020. 

Трамп также заявил, что Россия и Китай завидуют США из-за их оружия. 

Фото: скрин из видео Fox News / YouTube 

 

Теги: дснв, сотрудничество, трамп
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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