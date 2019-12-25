Эксперт рассказал, каким образом Трамп показывает свою независимость от России

В преддверии выборов президента Трамп хочет показать, что он отстаивает интересы США, считают эксперты.

США предложили России подписать соглашение, которое должно стать прологом к заключению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Одно из условий — договор должен быть заключен при участии Китая. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", ультимативная форма предложения указывает на желания Дональда Трампа показать своим избирателям, что он независим от России.

Тем самым он пытается выбить почву из-под одной из основных идеологем демократов. В этой связи следует ждать в ближайший месяц усиления агрессивной риторики между Москвой и Вашингтоном. отметили эксперты.

При этом по завершении выборов, в случае победы Трампа, все вернется к своему "стабильно плохому состоянию". Стоит отметить, что на предложение США Россия ответила отказом.

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020.

Трамп также заявил, что Россия и Китай завидуют США из-за их оружия.

Фото: скрин из видео Fox News / YouTube