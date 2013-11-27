Эксперт рассказал, что мешает Украине создать самую мощную армию в Европе

Он считает, что Украина в настоящее время не обладает достаточными ресурсами для этого.

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что Украина вынуждена создать "самую мощную армию" в Европе. Об этом пишет RT.

Эксперт считает, что подобное заявление Зеленский сделал "на публику".

Это популистское заявление, потому что для того, чтобы создавать самую мощную армию в Европе, нужно иметь как минимум две вещи: бюджет, который позволяет содержать эту армию, и военно-промышленный комплекс, который позволяет оснащать эту армию современным оружием. Алексей Леонков, военный эксперт

Он уверен, что на создание мощной армии у Украины не хватит ресурсов. По мнению Леонкова, у государства нет собственного ВПК, поэтому необходимые для модернизации средства Украина будет вынуждена приобретать за рубежом, что в настоящее время непозволительно для нее.

Напомним,Зеленский на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину из-за Донбасса. По его словам, народы РФ и Украины не хотят войны и желают, чтобы отношения между государствами нормализовались в скором времени. Зеленский подчеркнул, что главным вопросом при встрече с его российским коллегой станет вопрос о конфликте на юго-востоке страны, однако, по его утверждению, Москва намеренно "оттягивает" начало переговоров, анонсированных ранее.

Ранее Зеленский увидел в союзе России и Белоруссии угрозу для Украины.

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