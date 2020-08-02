Эксперт раскритиковал возможные поправки в правила дорожного движения

Представлен новый перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию.

Автоэксперт Дмитрий Попов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" раскритиковал возможные поправки в правила дорожного движения. МВД представило новую версию правил, в котором представлены обновленные нормативы. Об этом стало известно 13 мая.

Дмитрий Попов в эфире привел пример – в рамках правил представлен предлагаемый перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля. В документе много субъективных оценок, считает автоэксперт: в рамках новых правил указан запрет установки предметов на лобовом стекле, которые "существенно" ограничивают обзор. Данная формулировка открывает поле для коррупционных подходов, считает Попов.

Помимо этого внимание эксперта привлек вопрос контроля исправности системы рулевого управления. Проследить за неисправностью можно по лампочкам на панели приборов, но если индикатор перестает работать, то это говорит о поломке лампочки, а не целой системы.

Больше всего вопросов вызвал пункт об использовании резины – водителей могут обязать с 1 декабря по 1 марта автомобилисты использовать только зимнюю резину. Правила распространяются на всю страну, однако не для всех регионов они подходят из-за погодных условий, отмечает автоэксперт.

В Тосненском городском суде вынесением обвинительного приговора завершилось уголовное дело против бывшего полицейского, совершившего 18 июня прошлого года наезд на дорожного рабочего.

Фото: Piter.tv