Эксперт: дипломатические отношения между Россией и США могут полностью разорваться в течение семи лет

Имущество РФ может изъять в пользу США.

В Вашингтоне приняли решение выслать из страны российских дипломатов. Ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности Алексей Фененко заявил о том, что вслед за этим могут изъять активы России в пользу США. Об этом 29 марта сообщает "Политэксперт".

Эксперт отметил, что сейчас нельзя полностью исключать такое развитие событий. Другими словами, по его мнению, в Америке хотят отказать элите РФ в праве на легитимность. Оценки Фененко не радужные. Он отметил, что через лет семь между двумя странами дипломатические отношения будут полностью разорваны.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что МИД России предложит Петербургу закрыть генконсульство США.