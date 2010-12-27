МИД России предложит Петербургу закрыть генконсульство США

Министерство иностранных дел России думает о закрытии генконсульства США в Петербурге.

В России могут закрыть генеральное консульство Америки. Эксперты заявили об ответных мерах из-за высылки российских дипломатов с территории США. Об этом сообщило издание "Известия", которое ссылается на анонимный источник информации. С инициативой о прекращении отношений с Америкой в Санкт-Петербурге обратился один из представителей МИДа в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

Немного ранее ведомство запустило опрос на собственной странице в социальной сети. Пользователей попросили территориально определить консульство США в России, которое нужно закрыть. С большим отрывом голосов "победила" Северная столица. Более 25 тысяч человек считает, что МИДу следует принять именно такое решение.

Напомним, что 20 марта из Америки было выслано 60 российских делегатов. Санкции стали реакцией иностранного государства на дело Скрипаля. Напомним, что доказательств причастности России к убийству бывшего разведчика, нет.

