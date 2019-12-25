Эксперт раскрыл намерения Лукашенко в предвыборной гонке

Выборы намечены на 9 августа.

ЦИК Белоруссии не стал регистрировать Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что замысел Александра Лукашенко — не пустить к выборам главных соперников.

Бабарико отказали из-за того, что чиновники обнаружили несоответствия в декларации о доходах и имуществе гражданина. Также вопросы вызвало участие иностранной компании в избирательной кампании политика.

В процессе давления на Бабарико Лукашенко умудрился одновременно вызвать раздражение России, в адрес которой он, не моргнув глазом, выдвинул обвинения во вмешательстве во внутренние дела, а также недовольство Запада недемократичностью избирательного процесса. прокомментировали эксперты.

Ранее Piter.TV рассказал о других кандидатах, которых не допустили к выборам.

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