  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт: проверка автотранспорта в Москве должна быть дистанционной
Сегодня, 18:36
85
nadezhda_sib

Эксперт: проверка автотранспорта в Москве должна быть дистанционной

0 0

Утром в столице из-за проверок пропусков собрались пробки.

После введения в Москве системы цифровых пропусков, на вход в метро и на дорогах образовались пробки. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это было неизбежно, и следует иначе подойти к проверкам пропусков. 

Работой полиции также оказался недоволен мэр Москвы Сергей Собянин. Он попросил организовать работу по проверке пропусков в автоматическом режиме, чтобы она не приводила к массовому скоплению людей. Такого же мнения придерживаются и специалисты. 

"Чтобы не было очередей в метро, электронную проверку пропуска стоит совместить с проверкой проездного"

предложили эксперты

Осуществить это будет непросто, "но кому сейчас легко", ― отметили в Telegram-канале. 

Фото: pixabay.com 

Теги: москва, пробка, пропуск
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии