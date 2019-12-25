Эксперт: проверка автотранспорта в Москве должна быть дистанционной

Утром в столице из-за проверок пропусков собрались пробки.

После введения в Москве системы цифровых пропусков, на вход в метро и на дорогах образовались пробки. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это было неизбежно, и следует иначе подойти к проверкам пропусков.

Работой полиции также оказался недоволен мэр Москвы Сергей Собянин. Он попросил организовать работу по проверке пропусков в автоматическом режиме, чтобы она не приводила к массовому скоплению людей. Такого же мнения придерживаются и специалисты.

"Чтобы не было очередей в метро, электронную проверку пропуска стоит совместить с проверкой проездного" предложили эксперты

Осуществить это будет непросто, "но кому сейчас легко", ― отметили в Telegram-канале.

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