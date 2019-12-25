Эксперт прокомментировал желание украинских властей поставлять воду в Крым

На Украине обсуждают идею возобновления поставок воды в Крым, но не на безвозмездной основе. За инициативу выступил первый президент Украины Леонид Кравчук.
Воду хотят либо продавать, либо договориться об уступках на Донбассе. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", коммерческая сделка вполне возможна.
"Россия могла бы покупать воду для Крыма, пока там не закончат работы по модернизации системы водоснабжения. Если цена будет приемлемой, конечно же",
— отметили специалисты.
Идею о поставках воды также прокомментировал Дмитрий Песков.
Фото: pixabay.com
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