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Эксперт прокомментировал желание украинских властей поставлять воду в Крым
Сегодня, 21:57
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал желание украинских властей поставлять воду в Крым

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Делать поставки воды планируют не просто так.

На Украине обсуждают идею возобновления поставок воды в Крым, но не на безвозмездной основе. За инициативу выступил первый президент Украины Леонид Кравчук. 

Воду хотят либо продавать, либо договориться об уступках на Донбассе. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", коммерческая сделка вполне возможна. 

"Россия могла бы  покупать воду для Крыма, пока там не закончат работы по модернизации системы водоснабжения. Если цена будет приемлемой, конечно же",

— отметили специалисты. 

Идею о поставках воды также прокомментировал Дмитрий Песков.

Фото: pixabay.com 

Теги: вода, крым, поставки воды
Категории: Лента новостей, Новости России,

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