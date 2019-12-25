Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о создании уникальной вакцины от коронавируса

Сроки ее производства президент не уточнил.

Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине создают препарат против коронавируса, он является уникальным. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" увидели в этом желание президента повысить свой рейтинг.

На людях вакцина пока не испытывалась. Также пока неизвестны сроки ее производства. По словам Зеленского, если другие страны будут готовы предоставить проверенную вакцину раньше, чем завершится разработка на Украине, то Киев закупит иностранный препарат..

Два дня назад Зеленский хвастался рекордным оборонным бюджетом и планами строительства двух баз ВМФ, сегодня – "уникальной" вакциной от COVID-19. Что это: блистательная череда побед или приступ популизма? задались вопросом эксперты.

Они также обратили внимание на то, что с апреля по сентябрь рейтинг президента упал на 10,8%.

Ранее вирусолог назвал категорию людей, которым не поможет вакцина от COVID-19.

Фото: Youtube/112 Украина