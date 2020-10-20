Киев планирует получить препарат, как только его произведут в Европе.

Владимир Зеленский сообщил о переговорах с Европой о поставках вакцины от COVID-19.Правительство страны рассчитывает получить препарат от коронавируса как только он будет готов. Об этом политик заявил в рамках ежегодного выступления перед депутатами Верховной Рады о внешнем и внутреннем положении страны.

Как бы там ни было, я верю, что мы все преодолеем. Мы все уже обсудили с европейскими партнерами, в том числе поставки вакцины в Украину, как только она появится Владимир Зеленский, президент Украины

Политик уточнил, что государство преодолело первый этап пандемии с минимальными потерями. Он напомнил, что уровень смертности от инфекции составил 1,9 процента, что в среднем меньше, чем на территории Европы. Зеленский призвал население использовать средства индивидуальной защиты и "не расслабляться". Он выступил с критикой тех чиновников, которые устраивают в преддверии выборов массовые акции, чтобы получить больше голосов.

Зеленский недоволен работой правоохранительной системы Украины.

Видео: Youtube/112 Украина