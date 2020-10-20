Зеленский недоволен работой правоохранительной системы Украины

Политик заметил, что в случае необходимости готов увольнять министров.

Владимир Зеленский заявил, что недоволен работой правоохранительной системы Украины. Об этом украинский президент рассказал во время ежегодного послания перед депутатами Верховной рады о внешнем и внутреннем положении государства.

Я не имею права вмешиваться в вашу работу, но имею право давать ей оценку. Моя оценка - неудовлетворительная. Но я верю, ее можно и нужно исправить Владимир Зеленский, президент Украины

По словам политика, правительство может предпринять "кадровые решения" в руководстве правоохранительных органов в случае провала стратегии борьбы с коррупцией. Зеленский добавил, что его ничего не остановит от увольнений министров и ответственных лиц. Он добавил, что Киеву нужна сильная страна, в которой нет коррупции, но функционируют честные суды.

Зеленский пообещал "безопасную реинтеграцию" Крыма и Донбасса.

Видео: Youtube/112 Украина