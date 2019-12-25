Президент анонсировал пакет мер, направленный для переходного периода во время освобождения оккупированных территорий.

Владимир Зеленский пообещал "безопасную реинтеграцию" Крыма и Донбасса. Об этом украинский президент рассказал в рамках ежегодного послания депутатам Верховной Рады о внутреннем и внешнем положении государства. Политик уточнил, что все население страны должно понимать, что будет после освобождения и возвращения временно оккупированных территорий.

Достигнув мира, мы начнем безопасную реинтеграцию, используя успешный международный опыт...Нужен четкий сигнал: не стоит бояться, достойное будущее — только с Украиной Владимир Зеленский, президент Украины

Также политик анонсировал принятие пакета законов для переходного периода. В том числе - амнистии. Они коснутся граждан Украины, на руках которых "нет крови", а также тех, кто находится в заложниках у оккупантов.

Зеленский назвал возвращение Крыма своим ключевым приоритетом.