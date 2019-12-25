Эксперт прокомментировал замедление работы Twitter в России

На первом этапе доступ к соцсети будет замедлен на половине компьютеров и со всех мобильных устройств.

Накануне Роскомнадзор приступил к замедлению скорости работы Twitter. В ведомстве считают, что мера должна принудить глобальную корпорацию к соблюдению российского законодательства и защитить граждан РФ "от влияния противоправного контента". Своим мнением поделились эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты считают действия Роскомнадзора "логичными", так как угроза штрафа в несколько миллионов на IT-гигантов не действует. Помимо Twitter возникли также проблемы в работе ряда государственных сайтов, в том числе и самого Роскомнадзора.

Однако учитывая недавние обещания американцев об "ответной" кибератаке (якобы в отместку за атаку на SolarWinds) в отношении России, ситуация выглядит совсем не так однозначно. отметили эксперты.

В любом случае мера стала посланием к зарубежным компаниям о том, что им придется следовать законам РФ.

Twitter обеспокоен решением Роскомнадзора замедлить трафик к соцсети.

Фото: pixabay.com