Twitter обеспокоен решением Роскомнадзора замедлить трафик к соцсети

Компания Twitter обеспокоена решением Роскомнадзора замедлить трафик к социальной сети. По их мнению, российское ведомство пытается ограничить дискуссию в интернете.
При этом Twitter отрицает обвинения в том, что на их платформе распространяется запрещённый контент.
Мы по-прежнему привержены защите открытого интернета во всем мире.
цитата из заявления Twitter
Компания заявила, что применяет политику нетерпимости к сексуальной эксплуатации детей. Также компания отмечает, что распространение пропаганды суицидов и повреждений собственному организму запрещено.
Ранее мы писали, что большинство сайтов государственных органов России восстановили работу.
Фото: pixabay.com
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