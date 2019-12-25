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Twitter обеспокоен решением Роскомнадзора замедлить трафик к соцсети
Сегодня, 8:34
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matveyvn

Twitter обеспокоен решением Роскомнадзора замедлить трафик к соцсети

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Компания заявила, что применяет политику нетерпимости к сексуальной эксплуатации детей.

Компания Twitter обеспокоена решением Роскомнадзора замедлить трафик к социальной сети. По их мнению, российское ведомство пытается ограничить дискуссию в интернете.

При этом Twitter отрицает обвинения в том, что на их платформе распространяется запрещённый контент.

Мы по-прежнему привержены защите открытого интернета во всем мире.

цитата из заявления Twitter

Компания заявила, что применяет политику нетерпимости к сексуальной эксплуатации детей. Также компания отмечает, что распространение пропаганды суицидов и повреждений собственному организму запрещено.

Ранее мы писали, что большинство сайтов государственных органов России восстановили работу.

Фото: pixabay.com

Теги: twitter, роскомнадзор, соцсети
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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