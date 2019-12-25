Эксперт прокомментировал введение новых санкций США против России

Руководство США считает, что российские хакеры вмешивались в выборы президента в 2020 году.

Накануне США анонсировали введение новых санкций в отношении России. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что при ближайшем рассмотрении новые санкции оказываются на самом деле старыми.

Санкции касаются запрета на экспорт и реэкспорт в Россию американского оружия, запрета на предоставление госкредита или другой финансовой помощи США. Единственная "новинка", которую заметили эксперты — после 1 сентября 2021 года экспорт товаров, предназначенных для поддержки коммерческих космических запусков, будет разрешаться в исключительных случаях.

Авторы Telegram-считают, что эффект от этих санкций будет нулевым.

Санкции обусловлены обвинениями во вмешательстве в президентские выборы в 2020 году.

Фото: Piter.TV