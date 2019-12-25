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Эксперт прокомментировал введение новых санкций США против России
Сегодня, 12:18
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал введение новых санкций США против России

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Руководство США считает, что российские хакеры вмешивались в выборы президента в 2020 году.

Накануне США анонсировали введение новых санкций в отношении России. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что при ближайшем рассмотрении новые санкции оказываются на самом деле старыми. 

Санкции касаются запрета на экспорт и реэкспорт в Россию американского оружия, запрета на предоставление госкредита или другой финансовой помощи США. Единственная "новинка", которую заметили эксперты — после 1 сентября 2021 года экспорт товаров, предназначенных для поддержки коммерческих космических запусков, будет разрешаться в исключительных случаях. 

Авторы Telegram-считают, что эффект от этих санкций будет нулевым. 

Санкции обусловлены обвинениями во вмешательстве в президентские выборы в 2020 году.

Фото: Piter.TV

Теги: санкции, сша, экспорт
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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