CNN пишет, что США введут санкции против РФ за вмешательство в выборы на следующей неделе. Также санкции введут против Ирана и Китая.
Санкции обусловлены обвинениями во вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Американские разведчики уверяют, что российские хакеры пытались дискредитировать демократического кандидата Джо Байдена.
Источники CNN не конкретизировали, какие санкции будут введены.
Ранее в Европалате признали наличие ошибок в отношениях с Россией.
Фото: pixabay.com
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