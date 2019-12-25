Источники CNN не конкретизировали, какие санкции будут введены.

CNN пишет, что США введут санкции против РФ за вмешательство в выборы на следующей неделе. Также санкции введут против Ирана и Китая.

Санкции обусловлены обвинениями во вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Американские разведчики уверяют, что российские хакеры пытались дискредитировать демократического кандидата Джо Байдена.

Источники CNN не конкретизировали, какие санкции будут введены.

Ранее в Европалате признали наличие ошибок в отношениях с Россией.

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