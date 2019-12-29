Эксперт прокомментировал вступление Сергея Шнурова в "Партию Роста"

Специалисты не уверены, что это поможет продвижению партии.

Музыкант Сергей Шнуров решил заняться политической деятельностью и вступил в "Партию Роста". Об этом стало известно 20 февраля. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" усомнились в том, что это "поможет партии".

По мнению общественности, Шнуров возглавит партийный список на выборах в Государственную Думу. Специалисты отметили, что иные мотивы, почему лидер группировки "Ленинград" решил вступить в партию, сомнительны.

Эффективность такого хода тоже остается под вопросом.

"Гражданской платформе" Прохорова в свое время не помогла даже Алла Пугачева. Пускай даже на региональных выборах", — заключили эксперты.

Фото: Instagram / shnurovs