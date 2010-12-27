Эксперт прокомментировал выбор Петербурга площадкой для проведения финала Лиги чемпионов

Алексей Стрепетов назвал это решение "подарком для Северной столицы".

Российский тренер Алексей Стрепетов прокомментировал выбор Петербурга площадкой для проведения финала Лиги чемпионов. Кроме того, он поделился с Piter.TV мнением по поводу матча "Енисей-Зенит".

Стрепетов назвал это решение "подарком для Северной столицы".

Россия умеет проводить такие мероприятия. Это настоящий подарок городу. Я думаю, что все фанаты футбола приветствуют это решение. Это дань спорту и нашим великим спортсменам! заявил он

Эксперт отметил, что скоро на стадионе откроется музей "Зенита".

Также российский тренер поделился мнением по поводу матча "Енисей-Зенит", который состоится 25 сентября в 15:30 на Центральном стадионе в Красноярске. Команды встретятся в рамках 1/16 финала Кубка России.

Очень важно отметить, что сегодня молодые футболисты в "обойме". "Зенит" обладает мощным составом. В случае чего ребята придут на помощь отметил Стрепетов

Напомним, что такое решение приняли 24 сентября в словенском городе Любляна на заседании исполнительного комитета УЕФА. Матч пройдет на "Газпром Арене".

Ранее мы сообщали о том, что защитник "Зенита" примерит синюю львиную гриву в помощь "Русфонду.

Фото:фк зенит