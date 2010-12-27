Во вторник, 24 сентября, стало известно о том, что сборную России по футболу могут не допустить к чемпионату мира в 2022 году. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале "Спорт-Экспресс".
По словам экспертов, такое может произойти из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Напомним, что правовые меры по отношению к России комитет принял из-за скандала с Московской антидопинговой лабораторией.
Напомним, что ВАДА дало Москве 3 недели для объяснения признаков фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.
Ранее мы сообщали о том, что вдова Фернандо Риксена рассказала о его последних днях жизни.
Фото:pixabay
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