Защитник "Зенита" примерит синюю львиную гриву в помощь "Русфонду"

Дуглас Сантос присоединится к благотворительному проекту "Давай-давай!".

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос готов перевоплотиться в Синегривого льва, талисман клуба сине-бело-голубых, чтобы помочь подопечным "Русфонда", пишет пресс-служба клуба.

Благотворительный проект "Давай-давай!" примеряет на футболистов необычные профессии после того, как неравнодушные люди собирают маленьким пациентам необходимую сумму на лечение. Сантос стал семнадцатым зенитовцем, принявшим участие в проекте. Как только больным буллезным эпидермолизом Лизе и Матвею Багровым, "детям-бабочкам", соберут 1 миллион 133 тысячи рублей, футболист пройдется по Невскому проспекту в львином костюме.

До защитника в проекте перевоплощались в кондуктора Дзюба, в воспитателя – Антон Заболотный, в уличного рыбака – Михаил Кержаков. Кокорин продавал пышки, а Бранислав Иванович поработал доставщиком пиццы.

Ранее сборную России по футболу могут не допустить к чемпионату мира в 2022 году.

Фото: fc-zenit.ru