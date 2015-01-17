Правозащитник прокомментировал случаи нападения подростков на мигрантов

В последнее время в Северной столице наблюдается повышенная активность подростковых банд, нацеленных на нападения на мигрантов. За последнюю неделю стало известно о пяти случаях нападений на дворников и об одном − на курьера. Во всех случаях агрессоры применяли одинаковую тактику: нападали внезапно, прыскали аэрозольным баллончиком в лицо жертвы и избивали. Издание spb.aif.ru узнало мнение о том, как можно предотвратить такие действия, у правозащитника Никиты Сорокина.
Эксперт подчеркнул, что пока еще рано делать выводы о нарастающем неонацизме в связи с данными нападениями. Он полагает, что подростки, возможно, ознакомились с негативными новостями о преступлениях, совершаемых гражданами другой национальности, через интернет. Извлекая из этой информации идеологическое обоснование для своих действий, они затем подхватили идеологию неонацизма. Однако в Санкт-Петербурге это движение не является широко распространённым.
Сорокин уверен, наиболее эффективным способом борьбы с подростковой агрессией является ограничение ресурсов, на которых они могут находить негативную информацию. Также необходимо активизировать профилактическую работу правоохранительных органов и проводить уроки в школах, посвящённые запретным действиям, которые категорически недопустимы.
За такими ребятами нужен контроль. Они активные, психика у них нестабильная. Они максималисты и верят, что могут изменить мир, преувеличивают свои силы.
Никита Сорокин, правозащитник
Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала подростков, подозреваемых в нападении на курьера.
Видео: Piter.TV
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