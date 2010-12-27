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Эксперт прокомментировал слова украинского генерала о закрытии границ с Россией
Сегодня, 14:29
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Alena_Zinovieva
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Эксперт прокомментировал слова украинского генерала о закрытии границ с Россией

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По мнению Франца Клинцевича, генерал не понимает, о чем говорит.

Бывший руководитель главного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк призвал украинские власти закрыть все границы с Россией. По его мнению, страны сейчас находятся в состоянии войны, поэтому между ними не должно быть никаких связей, в том числе финансовых.  Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

В свою очередь член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что генерал не понимает, о чем говорит.  

Это вызвано забвением военного, и, скорее всего, серьезными психическими отклонениями. 

Франц Клинцевич

Парламентарий уверен, что на Украине никто не воспримет слова Вовка в серьез. В настоящее время в России живут и работают несколько миллионов украинцев. Закрытие границ приведет к разрыву семейных связей и не только.

Ранее эксперт высказался о задержании российского судна "Механик Погодин".

Фото: pixabay.com

Теги: политика , россия и украина , франц клинцевич
Категории: Лента новостей Мировые новости

Оставить комментарий

    Сегодня 15:04

    Скорее, "серьезные психические отклонения" у тех россиян, которые направляют свои суда в украинские порты, а потом не знают, как их вернуть обратно.

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