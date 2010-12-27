Эксперт прокомментировал слова украинского генерала о закрытии границ с Россией

По мнению Франца Клинцевича, генерал не понимает, о чем говорит.

Бывший руководитель главного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк призвал украинские власти закрыть все границы с Россией. По его мнению, страны сейчас находятся в состоянии войны, поэтому между ними не должно быть никаких связей, в том числе финансовых. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

В свою очередь член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что генерал не понимает, о чем говорит.

Это вызвано забвением военного, и, скорее всего, серьезными психическими отклонениями. Франц Клинцевич

Парламентарий уверен, что на Украине никто не воспримет слова Вовка в серьез. В настоящее время в России живут и работают несколько миллионов украинцев. Закрытие границ приведет к разрыву семейных связей и не только.

Ранее эксперт высказался о задержании российского судна "Механик Погодин".

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