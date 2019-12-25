Эксперт прокомментировал слова президента Азербайджана на военном параде

Глава государства озвучил популярное среди азербайджанцев мнение.

Накануне в столице Азербайджана Баку прошел парад Победы в честь урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. На нем президент Ильхам Алиев заявил о том, что Зангезур (Сюникская область Армении), Гёйча (Севан), Иреван (Ереван) являются историческими землями Азербайджана. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что для Армении на самом деле эти слова угрозы не несут.

Может показаться, что теперь Алиев намерен применить силу для последующего расширения страны, однако, скорее всего, реальных действий не будет, считают эксперты.

Ведь чтобы Алиев не говорил, он дальновидный политик и понимает разницу между непризнанным никем Карабахом, и территорией Армении, которая не только имеет международное признание, но и входит в ОДКБ. поделились они мнением.

Кроме такого, такой военный конфликт может вызвать противостояние с Россией.

Ранее Piter.TV показал кадры с парада.

Фото: presidentaz / Instagram