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Алиев объяснил неизбежность военного решения конфликта в Карабахе
Сегодня, 13:20
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matveyvn

Алиев объяснил неизбежность военного решения конфликта в Карабахе

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Это привело к ситуации, когда сила стала главным фактором.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объяснил неизбежность военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. По его мнению, к этому привел тот факт, что все решения Совета безопасности ООН оставались только на бумаге.

Мы наблюдали политическую ситуацию в мире и видели, как международное право не работает.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Он отметил, что это привело к ситуации, когда сила стала главным фактором — ведь международное право и резолюции Совбеза ООН всегда оставались лишь на бумаге.

Алиев подчеркнул, что посредники часто утверждали, что конфликт по Карабаху не имеет военного решения, при этом дипломатического выхода так и не было найдено.

Ранее Алиев и Эрдоган посетили Аллею почетного захоронения в Баку.

Фото: pixabay.com

Теги: азербайджан, алиев, нагорный карабах, оон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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