Алиев и Эрдоган посетили Аллею почетного захоронения в Баку

Днем 10 декабря в Азербайджане состоится парад Победы.

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган посетили Аллею почетного захоронения в Баку. Об этом рассказали местные журналисты. На 10 декабря в столице Азербайджана запланировано проведение парада Победы, связанного с урегулированием вопроса в Нагорном Карабахе.

По данным СМИ азербайджанский и турецкий лидеры прибыли на Аллею памяти погибших в боевых действиях. В рамках торжественных мероприятий политики возложили цветы около памятника общенациональному деятелю Гейдару Алиеву и у могилы Зарифы Алиевой. Они также возложили цветы у мемориала "Вечный огонь".

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Видео: YouTube / REAL TV