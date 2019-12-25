Баку заявил о создании с Турцией парка высоких технологий в Карабахе

Баку и Анкара подписали соглашение.

Баку заявил о создании с Турцией парка высоких технологий в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали журналисты Агентства инноваций Азербайджана. По данным экспертов, совместный меморандум уже подписан сторонами.

Карабах всегда был центром культуры, родиной поэтов, музыкантов и деятелей искусства. Превращение Карабаха в регион высоких технологий и инноваций имеет важное значение для экономики и прогресса нашего государства пресс-релиз агентства

Известно, что первый контракт на создание инновационного центра Баку подписал с одним из крупнейших турецких промышленных технопарков GOSB. Он поддерживает более 130 технологических организаций.

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