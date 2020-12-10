В торжественных мероприятиях принимает участие три тысячи военнослужащих.

В Баку начался парад Победы в честь урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали местные журналисты из издания "Sputnik Азербайджан". На торжественной церемонии участников мероприятия приветствовали глава республики Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Известно, что Анкара направила для участия в параде в Баку 2783 своих военнослужащих. Данное число стало напоминанием того, что столько бойцов потерял Азербайджан за время военного конфликта. В общей сложности в параде заявлены более трех тысяч человек и около 150 единиц боевой техники.

Напомним, что 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В документе говорится о том, что под контроль Баку отходит несколько территорий, а в Лачинский коридор входят российские миротворцы.

Алиев и Эрдоган посетили Аллею почетного захоронения в Баку.

Видео: Youtube/The Sun