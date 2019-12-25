Эксперт прокомментировал слова о том, что в России слишком много субъектов

Зампред правительства считает, что некоторые регионы находятся в неравном экономическом положении, хотя на карте близко к друг другу.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России слишком много субъектов Федерации. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это мнение высказывалось и раньше, однако не столько высокопоставленным лицом.

Если в теории все могут согласиться с мнением, то на практике вряд ли кто-то захочет укрупнять регионы, в том числе сам Хуснуллин, считают эксперты. Они задались вопросом, как, например, объединить Башкортостан и Татарстан, и где тогда должна быть столица.

В пример своей позиции зампред правительства привел разные уровни жизни жителей Тюменской области и Кургана. По словам политика, одни граждане имеют доходы от нефти, а другие — нет, хотя территориально регионы находятся относительно близко.

Напомним, что в 2020 году власти хотели объединить Архангельскую область и Ненецкий автономный округ.

Фото: Piter.TV