Об этом врио регионов могут объявить в совместном заявлении 13 мая.

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться. Об этом сообщили журналисты из "РБК". Они отметили, что временно исполняющие обязанности глав регионов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный могут объявить о начале процесса объединения в единый субъект 13 мая. СМИ ссылается на источник, близкий к руководству Архангельской области. Предположительно, чиновники выступят с обращением в столице НАО - Нарьян-Маре.

В "РБК" заметили, что объединение двух регионов станет экономически выгодным решением. Они напомнили, что бюджет НАО зависит от нефтегазовых доходов, которые в сложившейся ситуации являются невысокими.

Врио губернатора Архангельской области высказался против строительства полигона на Шиесе.