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Врио губернатора Архангельской области высказался против строительства полигона на Шиесе
Сегодня, 18:20
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Врио губернатора Архангельской области высказался против строительства полигона на Шиесе

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Ранее против мусорного полигона выступали местные жители.

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выступил против строительства полигона в Шиесе. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это решит одну проблему, но создаст другую. 

Цыбульский понимает, что проделана определенная юридическая работа, но намерен в целом выступать против проекта. 

Специалисты заметили, что таким образом врио губернатора решил дистанцироваться от темы, которая добила репутацию его предшественника. Такую инициативу местные жители точно оценят. Отказ от строительства в Шиесе завершит накал мусорной проблемы в Архангельской области, однако вывозить мусор Московской области будет некуда. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители поселка Свердлова борются со свалкой "ИКЕИ". 

Фото: Александр Цыбульский / VK 

 

Теги: архангельская область, полигон, шиес
Категории: Лента новостей, Новости России,

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