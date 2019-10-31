Врио губернатора Архангельской области высказался против строительства полигона на Шиесе

Ранее против мусорного полигона выступали местные жители.

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выступил против строительства полигона в Шиесе. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это решит одну проблему, но создаст другую.

Цыбульский понимает, что проделана определенная юридическая работа, но намерен в целом выступать против проекта.

Специалисты заметили, что таким образом врио губернатора решил дистанцироваться от темы, которая добила репутацию его предшественника. Такую инициативу местные жители точно оценят. Отказ от строительства в Шиесе завершит накал мусорной проблемы в Архангельской области, однако вывозить мусор Московской области будет некуда.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители поселка Свердлова борются со свалкой "ИКЕИ".

Фото: Александр Цыбульский / VK