Жители поселка Свердлова борются со свалкой "ИКЕИ"

Местные жители считают, что свалка – дело рук магазина.

Жители поселка имени Свердлова в Ленобласти пытаются бороться с незаконной свалкой, в которой, по их мнению, виновен магазин "ИКЕИ". Об этом сообщил "Мегаполис".

Мусор с баннерами знаменитой компании появился на территории 24 марта. Тогда "ИКЕА" отреагировала на жалобу, послав подрядчика убрать за собой. Однако после этого мусор с символикой вновь был обнаружен жителями поселка, которые теперь требовали убрать всю свалку. Представители компании отметили, что на сообщение отреагировали, однако они не могут быть ответственны за других подрядчиков.

Жители поселка Свердлова продолжают бороться за очищение территории от мусора.

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